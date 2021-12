Ung thư có thể lây lan trong quá trình hóa trị?

Your browser does not support the audio element.

Điều này có thể có nghĩa là khối u tiếp tục phát triển hoặc khối u ban đầu thu nhỏ lại, nhưng ung thư di căn, hình thành các khối u ở các vùng khác của cơ thể.

Ung thư giai đoạn muộn, đã lan đến các mô và hạch bạch huyết khác tại chỗ, hoặc di căn đến các cơ quan khác, là một trong những loại ung thư khó điều trị nhất. Hóa trị có thể không hoạt động để thu nhỏ hoặc tiêu diệt ung thư di căn và tiến triển.