Ung thư: Ăn đầy đủ hay kiêng khem?

Nhiều người bệnh ung thư không dám ăn thịt, cá, sữa vì sợ ăn nhiều đồ bổ dưỡng sẽ "nuôi" tế bào ung thư phát triển; hay bỏ điều trị, lựa chọn ăn thực dưỡng để điều trị ung thư.

GS.TS Lê Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng Bệnh viện K cho biết, rất nhiều bệnh nhân khi mắc ung thư thì bỏ ngoài tai lời khuyên về dinh dưỡng, điều trị của bác sĩ, nhưng lại dễ dàng tin tưởng những thông tin lan truyền trên mạng, truyền tai nhau... thậm chí đến mức mù quáng.

Thậm chí có cả những trào lưu tin theo những lời khuyên vô căn cứ về việc "thực dưỡng chữa khỏi ung thư". Tin theo những điều này, không ít người đã rơi vào cảnh tiền mất, tật mang, có những người bệnh đã bỏ lỡ giai đoạn vàng trong quá trình điều trị bệnh, thậm chí là tử vong.

GS Hương cảnh báo, việc tin vào thực dưỡng khiến nhiều bệnh nhân ung thư mất cơ hội điều trị, thậm chí tử vong.