Ứng phó với bão Ragasa, sẵn sàng phương án hoãn, học trực tuyến

Bộ GD-ĐT vừa có công điện tới Giám đốc Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố từ Lâm Đồng trở ra về việc chủ động ứng phó Bão số 9.

Bộ GD-ĐT cho hay, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều ngày 21/9, vị trí tâm Bão Ragasa (Bão số 9) ở cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17.