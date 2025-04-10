Ứng phó bão số 11, Hà Nội bố trí nhân sự trực tại 30 điểm nguy cơ ngập úng

Với các điểm thường xuyên ngập úng khi thành phố có mưa rào từ 70mm trở lên, đại diện Cty Thoát nước Hà Nội cho biết: Cùng với kế hoạch trực ban ở trụ sở đơn vị, với 30 điểm có nguy cơ ngập khi thành phố có mưa trên 70mm, Công ty đã có yêu cầu các Xí nghiệp bố trí nhân lực, thiết bị theo dõi và chốt trực 24/24 để chủ động xử lý các vẫn đề liên quan đến thoát nước.

Trong danh sách 30 điểm ngập được Công ty Thoát nước thống kê này, có những điểm đã ngập rất sâu trong mưa bão số 10 vừa qua, hiện nay cũng đang được Cty Thoát nước bố trí nhân lực trực bão số 11 như: Phố Hoa Bằng; Ngã ba Cầu Giấy – Dịch Vọng, Phố Phan Văn Trường, Dương Đình Nghệ – Phạm Hùng (sau tòa Keangnam), Phố Trần Bình (trước UBND phường Mai Dịch – Bệnh viện 19/8), Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Phố Quan Nhân, Phố Cự Lộc, Nguyễn Trãi (trước Đại học KHXH&NV), Nguyễn Xiển…