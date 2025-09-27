Ứng phó 'bão chồng bão': Di dân khỏi vùng nguy hiểm trước 17h ngày 28-9

Sáng 27-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đã chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi).

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh diễn biến bão số 10 rất khó lường, là "bão chồng bão", nên công tác dự báo cần được phân tích kỹ, tăng thời lượng dự báo. Đặc biệt, dự báo phải chính xác phạm vi, hướng đi và hoàn lưu ảnh hưởng.

Bão tiếp tục mạnh lên, di chuyển dọc bờ biển

Theo báo cáo nhanh của Bộ NN&MT, hiện nay, bão số 10 đang trên khu vực giữa biển Đông, với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15.

Bão tiếp tục di chuyển rất nhanh so với dự báo ban đầu (khoảng 35-40 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng-Thủy văn (Bộ NN&MT), cho biết so với bão số 9 trước đó, bão số 10 không chịu tác động của không khí lạnh, nhiệt độ mặt biển hiện ở mức cao (29°C), hoàn lưu rộng và mạnh, gió mùa Tây Nam cũng đang hoạt động mạnh, bổ sung ẩm dồi dào. Vì vậy, bão sẽ tiếp tục mạnh lên, không có dấu hiệu giảm nhiều trước khi đổ bộ.