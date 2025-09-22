Ưng Hoàng Phúc lên tiếng vụ quảng cáo trang cờ bạc trong MV 'Anh em trước sau như một'

Mới đây, Ưng Hoàng Phúc cùng Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng chính thức thành lập nhóm nhạc mang tên Ngũ Hổ Tướng, đồng thời ra mắt MV Anh em trước sau như một vào hôm 18-9.

Ưng Hoàng Phúc (thứ 2 từ phải sang) cùng các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng. Ảnh: NSCC

Chỉ sau ba ngày, sản phẩm nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn lượt xem, thu hút sự chú ý nhờ màn kết hợp hiếm có của dàn ca sĩ nổi tiếng với thế hệ 8X, 9X.

Tuy nhiên, ngay sau đó, MV lại trở thành tâm điểm tranh cãi khi khán giả phát hiện nhiều chi tiết liên quan đến quảng cáo web cá độ.