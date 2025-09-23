Ưng Hoàng Phúc đã có mặt để làm việc với Công an TP.HCM theo thư triệu tập

Tối 22/9, trên trang Thông tin Chính phủ có bài đăng thư mời ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.HCM để làm việc sau khi ra mắt MV Anh Em Trước Sau Như Một. Không chỉ Ưng Hoàng Phúc mà các thành viên của Ngũ Hổ Tướng, ekip sản xuất, quản lý... cũng được mời đến làm việc.

Đến sáng 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc - thành viên nhóm "Ngũ Hổ Tướng" đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM để làm việc như thư mời của cơ quan chức năng. Theo ghi nhận tại hiện trường, đúng 8h sáng, ekip của Ưng Hoàng Phúc xuất hiện trước cổng trụ sở. Đến giờ làm việc, chỉ riêng Ưng Hoàng Phúc bước xuống xe để vào trong làm việc. Phương tiện chở ekip sau đó rời đi, còn nam ca sĩ ở lại trụ sở để làm việc theo giấy triệu tập.

Hình ảnh Ưng Hoàng Phúc có mặt tại cơ quan chức năng lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và dư luận. Hiện, buổi làm việc của Ưng Hoàng Phúc với cơ quan chức năng vẫn đang diễn ra. Thông tin chi tiết hơn về kết quả sẽ được cập nhật trong thời gian tới.