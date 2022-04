Ứng dụng dữ liệu dân cư vì lợi ích quốc gia và quyền lợi của người dân

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc có cuộc trao đổi nhanh với ông Trần Đức Thành, Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC trong chiều 23/2. (Ảnh: Đắc Huy)

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, theo lộ trình của Đề án 06, các thông tin công dân sẽ dần được tích hợp trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử, cùng với ứng dụng VNEID sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ căn cước thay thế nhiều giấy tờ khác để thực hiện các giao dịch với các cơ quan Nhà nước, bảo đảm chính xác và thuận tiện.

Hiện nay, Bộ Công an đã kết nối với dữ liệu bảo hiểm xã hội và công dân có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử để khám bệnh bảo hiểm tại các cơ sở y tế. Theo lộ trình, các thông tin về y tế, giấy phép lái xe, thẻ tín dụng, an sinh xã hội... tiếp tục được nghiên cứu, tích hợp để thực hiện các yêu cầu đa dạng của người dân trên các lĩnh vực.

Ngoài ứng dụng nổi bật với thẻ CCCD gắn chip, mới đây, ngày 25/2, Bộ công an đã thực hiện thêm cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân thông qua cấp CCCD. Điều này giúp gia tăng thêm tiện lợi cho người dân khi giao dịch dịch vụ hành chính công trên môi trường online.

Chia sẻ về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho hay, Bộ Công an đang xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về định danh và xác thực điện tử (hoàn thành trong Tháng 5/2022), tạo cơ sở pháp lý để người dân sử dụng định danh điện tử trên các lĩnh vực.

Đồng thời, ngành Công an đang triển khai cấp định danh điện tử cho công dân trên phạm vi toàn quốc, trước mắt ưu tiên cấp cho những người làm căn cước, nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, giáo viên, những người được hưởng chính sách an sinh xã hội... để phục vụ xác thực phục vụ ngay các kỳ thi sắp tới và việc triển khai các gói an sinh xã hội của Chính phủ.

