Ứng cứu đưa 270 học sinh ra khỏi trường nội trú đang ngập sâu ở Thái Nguyên

Ngày 7/10, nước sông dâng cao khiến Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Na Rì (xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên) bị cô lập.
Bà Nông Thị Tuyết, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong ngày 7/10, có hơn 270 học sinh vẫn đang ở trong khuôn viên trường. Giáo viên đã hướng dẫn các em di chuyển lên tầng hai, tầng ba để đảm bảo an toàn. Lương thực và thực phẩm đã được tiếp tế, đủ dùng trong ngày 7/10.
Trước đó, nước lũ dâng nhanh khiến tuyến đường duy nhất vào Trường bị ngập sâu, dòng chảy xiết, gây khó khăn cho việc tiếp cận và hỗ trợ.
Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên khi mưa lũ còn tiếp diễn.
Đến khoảng 16h cùng ngày, đã có trên 100 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Na Rì được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn. Công tác cứu hộ, cứu nạn đang tiếp tục được thực hiện, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn do nước chảy xiết và khó tiếp cận.
Hiện chính quyền địa phương cùng các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ đang bám sát hiện trường, sẵn sàng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất của trường trong bối cảnh mưa lũ vẫn tiếp diễn.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngày 7/10, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chủ động thông báo cho học sinh tạm dừng đến lớp trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến hoặc nghỉ học để đảm bảo an toàn. Giáo viên các trường tổ chức hướng dẫn, giao bài học, video ôn tập và tài liệu học tập qua các nền tảng trực tuyến. Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn cũng ra thông báo cho sinh viên nghỉ học trong ngày để tránh di chuyển khi thời tiết xấu.
Trước đó, ngày 5/10, Sở GD-ĐT tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động ứng phó với bão số 11, yêu cầu tổ chức trực 24/24 giờ để theo dõi tình hình, thông tin kịp thời đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; không được lơ là, chủ quan.