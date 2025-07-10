Ứng cứu đưa 270 học sinh ra khỏi trường nội trú đang ngập sâu ở Thái Nguyên

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên khi mưa lũ còn tiếp diễn.

Đến khoảng 16h cùng ngày, đã có trên 100 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Na Rì được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn. Công tác cứu hộ, cứu nạn đang tiếp tục được thực hiện, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn do nước chảy xiết và khó tiếp cận.

Hiện chính quyền địa phương cùng các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ đang bám sát hiện trường, sẵn sàng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất của trường trong bối cảnh mưa lũ vẫn tiếp diễn.