Ùn xe, va chạm giao thông ngày đầu cấm ô tô qua cầu cửa ngõ TPHCM

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng có mặt sớm tại hai đầu cầu Bình Triệu 1 để tổ chức phân luồng giao thông. Trong đó, 2 làn ô tô qua cầu Bình Triệu 1 theo hướng quận Bình Thạnh cũ qua TP Thủ Đức cũ được chốt chặn, cấm xe. Xe máy được lưu thông bình thường.

Hạng mục này thuộc dự án nâng tĩnh không các cầu trên sông Sài Gòn, nhằm đảm bảo đồng bộ độ cao tối thiểu 7m theo quy hoạch giao thông đường thủy.

Hôm nay (26/8), Sở Xây dựng TPHCM phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức giao thông phục vụ thi công công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, trên Quốc lộ 13.

Hướng từ trung tâm TPHCM đi Bình Dương cũ, lực lượng CSGT chốt chặn, điều hướng cho ô tô di chuyển qua cầu Bình Triệu 2. Riêng làn xe máy vẫn đi lại bình thường qua cầu Bình Triệu 1.

Hình ảnh trên cầu Bình Triệu 2 bắc qua sông Sài Gòn, nối TP Thủ Đức cũ với quận Bình Thạnh cũ. Cầu có thiết kế 3 làn xe, gồm 1 làn hỗn hợp và 2 làn ô tô lưu thông một chiều kết nối Quốc lộ 13 với đường Đinh Bộ Lĩnh.

Hiện nay, cầu được tổ chức lưu thông 2 chiều. Trong đó, 1 làn ô tô theo hướng từ trung tâm TPHCM đi Bình Dương cũ.

2 làn còn lại cho dòng xe lưu thông theo hướng Bình Dương cũ vào trung tâm TPHCM. Trong đó, làn rộng 3,5m sát lề bộ hành bên phải tổ chức hỗn hợp (dành cho xe 2-3 bánh, ô tô con). Làn xe 2 (rộng 3,5m) sát dải phân cách bên trái dành cho các loại ô tô.