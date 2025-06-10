Ùn tắc 'ngộp thở' ở TPHCM: Nghìn người 'chôn chân', xe máy rẽ hẻm tìm lối thoát

Từ khoảng 7h sáng nay (6/10), ngay khi bước vào giờ cao điểm, khu vực ngã tư Thủ Đức nhanh chóng biến thành một “biển xe” khổng lồ, chen kín đến ngộp thở.

Trong đó, tuyến Võ Nguyên Giáp là điểm nóng nhất khi dòng xe ùn ứ kéo dài ở cả hai chiều. Cảnh tượng kẹt cứng, bức bối khiến nhiều người đi xe máy mất kiên nhẫn, quay đầu xe, leo lề tìm đường thoát, càng làm giao thông thêm hỗn loạn.

Dòng xe nối đuôi trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua khu vực ngã tư Thủ Đức sáng đầu tuần. Ảnh: NH.