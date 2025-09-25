Ukraine và Syria chính thức nối lại quan hệ

Trong một tuyên bố ngắn gọn hôm 24/9, Bộ Ngoại giao Syria cho biết cuộc gặp có sự tham dự của Ngoại trưởng Asaad Hassan al-Shaibani cùng phái đoàn tháp tùng.

Tổng thống Zelensky cũng xác nhận hai nước đã ký thông cáo chung về việc khôi phục quan hệ.

“Chúng tôi hoan nghênh bước đi quan trọng này và sẵn sàng hỗ trợ người dân Syria trên con đường hướng tới ổn định”, ông viết trên nền tảng X.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

"Tại cuộc đàm phán với Tổng thống Syria Ahmed Al Sharaa, chúng tôi đã thảo luận chi tiết về những lĩnh vực tiềm năng trong hợp tác song phương, cũng như các mối đe dọa an ninh mà hai quốc gia đang phải đối mặt và tầm quan trọng của việc phối hợp ứng phó với những thách thức đó,” Tổng thống Zelensky cho biết thêm. Ông cũng nhấn mạnh rằng cả hai bên đều nhất trí xây dựng quan hệ dựa trên nền tảng tôn trọng và tin cậy lẫn nhau.

Trước đó, vào năm 2022, Ukraine đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria sau khi Damascus công nhận các “nước cộng hòa nhân dân” tự xưng Donetsk và Luhansk do Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine.

Chuyến đi New York lần này cũng đánh dấu sự trở lại của Syria tại diễn đàn hàng đầu của Liên Hợp Quốc sau gần sáu thập kỷ vắng bóng. Tổng thống Al Sharaa cuối tuần trước đã đặt chân đến Mỹ cùng phái đoàn cấp cao và có bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng hôm 24/9. Trong đó, ông Al Sharaa kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên Syria.

Theo hãng thông tấn nhà nước SANA, bên lề hội nghị, Tổng thống Syria Ahmed Al Sharaa đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cơ quan này công bố hình ảnh cho thấy ông bắt tay Tổng thống Trump, với sự hiện diện của Đệ nhất phu nhân Melania Trump, song không tiết lộ thêm chi tiết. Đây là lần gặp gỡ thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo, sau hội đàm tại Riyadh (Saudi Arabia) hồi tháng 5/2025.