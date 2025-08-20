Ukraine và công nghệ xe tăng Frankenstein: Siêu vũ khí lai tạo từ sắt vụn chiến trường

Thân pháo tự hành 2S19 Msta-S lắp tháp pháo T-72B. Ảnh: T_90AK

Sự ra đời của những cỗ xe tăng Frankenstein

Chiến trường Ukraine từ năm 2022 đến nay đã trở thành nơi thử nghiệm của nhiều loại vũ khí hiện đại, cả từ phương Tây lẫn từ Nga.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến tranh tiêu hao, không phải lúc nào Kiev cũng có đủ nguồn lực để trang bị cho quân đội những dòng xe tăng đồng bộ và mới mẻ.

Chính vì vậy, một hiện tượng độc đáo đã xuất hiện, thu hút sự chú ý của giới quân sự toàn cầu: những chiếc xe tăng Frankenstein.

Tên gọi này gợi nhớ tới nhân vật trong tiểu thuyết kinh điển của Mary Shelley – một sinh vật được ghép từ nhiều bộ phận khác nhau. Đúng như vậy, xe tăng Frankenstein của Ukraine là sản phẩm lai ghép từ nhiều loại khung gầm, tháp pháo và giáp phản ứng nổ (ERA), tận dụng cả các dòng xe Liên Xô cũ lẫn chiến lợi phẩm từ Nga.

Một trong những phiên bản phổ biến nhất là T-72AMG Frankenstein, kết hợp khung gầm T-72 với các bộ phận từ T-55/62, T-64 và T-80.