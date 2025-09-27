Ukraine tuyên bố chặn được cuộc tấn công của Nga ở tỉnh Dnipropetrovsk

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi thông báo điều trên với báo giới, theo phóng viên của Ukrinform.

Lính Ukraine bắn súng B-41. Ảnh: Nytimes.

“Tỉnh Dnipropetrovsk nằm trong khu vực Novopavlivka của mặt trận, nơi giao nhau giữa ranh giới hành chính của ba tỉnh - Zaporizhzhia, Donetsk và Dnipropetrovsk. Đối phương đang cố gắng tác chiến ở đó để tiến sâu hơn vào lãnh thổ. Mục đích duy nhất là tuyên bố sự hiện diện của họ tại đây, cắm cờ lên một số tòa nhà trong một khu định cư”, ông Syrskyi nói.

Ông nhấn mạnh rằng Nga không có đủ lực lượng và nguồn lực để tiến hành một cuộc tấn công quyết định.

“Đối phương đã tái triển khai các đơn vị thủy quân lục chiến từ tỉnh Sumy sang khu vực Novopavlivka nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của chúng tôi và tiến vào Zaporizhzhia hoặc vùng Dnipropetrovsk. Tuy nhiên, bằng các biện pháp tích cực, chúng tôi đã ngăn chặn được nỗ lực tấn công của họ tại khu vực Novopavlivka. Hiện tại, tất cả các đơn vị thủy quân lục chiến của Nga đều đang mắc kẹt trong các trận chiến theo hướng Dobropillia”, Tổng tư lệnh Ukraine nhấn mạnh.

Theo Ukrinform, trong ngày qua đã có 200 cuộc giao tranh giữa Lực lượng phòng vệ Ukraine và quân đội Nga, trong đó có 67 cuộc ở khu vực Pokrovsk. Quân Nga cũng đã tăng cường hoạt động tại các khu vực Lyman, Toretsk và Novopavlivka.