Ukraine tung công nghệ siêu tên lửa Flamingo tầm bắn 3.000km, đầu đạn 1 tấn, thay đổi cuộc chơi

Ukraine, quốc gia đang đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng, đã ghi dấu ấn đáng kể trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng với việc công bố và đưa vào sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa mới mang tên Flamingo.

Theo TSN, Korrespondent, RBC Ukraine, Militarnyi, UNN, và United24Media, tên lửa Flamingo được xem là bước đột phá chiến lược, mang lại khả năng răn đe mạnh mẽ và mở rộng đáng kể năng lực quân sự của Ukraine.

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine được đánh giá có thiết kế tương tự như tên lửa FP-5. Trong ảnh: Mô hình tên lửa hành trình FP-5 của Tập đoàn Milanion trưng bày tại Triển lãm IDEX-2025, Abu Dhabi (UAE). Ảnh: Army Recognition

Đặc điểm kỹ thuật công nghệ của tên lửa Flamingo

Tên lửa Flamingo có các thông số kỹ thuật ấn tượng, khẳng định vị thế của nó trong số các loại tên lửa hành trình chiến lược hiện đại.

Với tầm bắn hơn 3.000km, cho phép tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa, bao phủ hầu hết lãnh thổ phía tây dãy núi Ural và thậm chí có thể vươn tới các khu vực ở Siberia và Viễn Đông Nga.