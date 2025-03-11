Ukraine ra mắt tên lửa Ruta: Bước tiến mới trong chiến tranh công nghệ cao

Theo trang tin quốc phòng Infodefensa ngày 1/11, Ukraine đã phát triển thành công tên lửa hành trình thế hệ mới mang tên Ruta, được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác cao dựa trên công nghệ của Tây Ban Nha.

Hệ thống này được thiết kế để duy trì độ chính xác ngay cả trong điều kiện bị gây nhiễu hoặc đánh lừa tín hiệu định vị, một thách thức ngày càng phổ biến trong các khu vực tác chiến hiện đại.

Tên lửa Ruta của Destinus mang phù hiệu Ukraine tại triển lãm Eurosatory 2024 ở Pháp. Ảnh: Militarnyi

Theo Infodefensa, hệ thống dẫn đường tích hợp trên tên lửa Ruta được thiết kế, tích hợp và thử nghiệm bởi UAV Navigation - công ty con thuộc tập đoàn công nghệ quốc phòng Grupo Oesía, Tây Ban Nha.

Cụ thể, UAV Navigation chịu trách nhiệm phát triển hệ thống CNG (Compass, Navigation and Guidance) – la bàn, định vị và dẫn hướng được trang bị cho tên lửa Ruta. Hệ thống này cho phép tên lửa hoạt động độc lập, tự xác định mục tiêu và thực hiện giai đoạn tấn công cuối cùng bằng cảm biến quang học ngay cả khi không có tín hiệu từ các hệ thống định vị vệ tinh như GPS hay GLONASS.

Trong thực chiến, tên lửa Ruta đã được kiểm chứng hiệu quả trong các môi trường có tín hiệu vệ tinh bị gián đoạn hoặc gây nhiễu mạnh, cho thấy khả năng thích nghi cao trước các biện pháp tác chiến điện tử của đối phương.

Một trong những tính năng đáng chú ý nhất của Ruta là khả năng tác chiến bầy đàn, cho phép nhiều quả tên lửa phối hợp với nhau để thực hiện các đòn tấn công đồng bộ, đánh lừa và xuyên phá hệ thống phòng không của đối phương.

Theo nhà sản xuất, Ruta có thể tự điều chỉnh đường bay theo thời gian thực, thích ứng với diễn biến chiến trường và tích hợp với các nền tảng chỉ huy, kiểm soát hiện có của quân đội Ukraine.

Ruta được phát triển bởi Destinus, một công ty hàng không vũ trụ châu Âu có cơ sở tại Tây Ban Nha và Thụy Sĩ, nổi tiếng với các dự án nghiên cứu về vũ khí siêu thanh.

Tên lửa này được giới thiệu lần đầu tại triển lãm quốc phòng Eurosatory 2024 ở Pháp, mang biểu tượng quốc gia Ukraine. Sự xuất hiện của Ruta đánh dấu một bước tiến lớn trong năng lực tự chủ vũ khí công nghệ cao của Kiev, đồng thời thể hiện sự hỗ trợ gián tiếp của các đối tác châu Âu trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng.

Khác với các loại tên lửa tầm xa truyền thống, Ruta là sự kết hợp giữa máy bay không người lái và tên lửa hành trình với động cơ đốt trong giúp đạt tầm hoạt động xa, bay ở độ cao thấp và khả năng tàng hình radar cao hơn, phù hợp với môi trường tác chiến bị kiểm soát chặt chẽ.

Mặc dù các thông số chi tiết vẫn được giữ bí mật nhưng các nguồn phân tích độc lập cho rằng Ruta có kiến trúc mô-đun cho phép tùy biến đầu đạn cho nhiều mục đích khác nhau, từ tấn công mặt đất đến chống hạm.

Cấu trúc mô-đun cũng giúp Ukraine dễ dàng nâng cấp hệ thống điện tử hoặc thay đổi cấu hình tác chiến, tương tự như cách các quốc gia NATO hiện đang thiết kế thế hệ vũ khí thông minh mới.

Sự xuất hiện của Ruta diễn ra trong bối cảnh Ukraine liên tục mở rộng kho vũ khí tấn công tầm xa. Trước đó, Hải quân Ukraine xác nhận đã sử dụng tên lửa R-360 Neptune, vốn được phát triển ban đầu như vũ khí chống hạm, để tấn công các cơ sở năng lượng và hậu cần quân sự của Nga tại Bryansk và Oryol.