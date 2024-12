Ukraine nhận trách nhiệm về vụ ám sát Tướng hạt nhân Nga, Moscow dọa trả đũa

Các nguồn tin Ukraine xác nhận, Cơ quan an ninh nước này (SBU) đứng sau vụ đánh bom ở Moscow khiến lãnh đạo Lực lượng Bảo vệ Sinh học, Hóa học và Bức xạ của Nga thiệt mạng. Báo The Guardian và hãng thông tấn BBC trích dẫn các nguồn tin thuộc SBU cho biết, đây là kết quả của một sứ mệnh đặc biệt do cơ quan này thực hiện nhằm ám sát Trung tướng Nga Igor Kirillov. Các điều tra viên Nga cho biết, ông Kirillov và trợ lý đã thiệt mạng trong vụ nổ bom xảy ra bên ngoài một tòa nhà chung cư trên đại lộ Ryazansky, đông nam thủ đô Moscow lúc khoảng 6h giờ địa phương sáng nay (17/12), khi hai người đang chuẩn bị lên xe rời đi. Một bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy phần còn lại của chiếc xe tay ga bị thiêu rụi. Ảnh: EPA Theo đài RT, kết quả điều tra ban đầu ám chỉ, một thiết bị nổ tự chế (IED) chứa khoảng 300 gram thuốc nổ TNT có khả năng được gắn vào một chiếc xe tay ga gần lối vào tòa chung cư. Thiết bị có thể đã được kích nổ từ xa bằng tín hiệu vô tuyến hoặc điện thoại di động. Vụ nổ đã làm vỡ các cửa sổ, phá hỏng lối vào tòa nhà và phá hủy chiếc xe hơi đang đỗ tại hiện trường. Ủy ban điều tra quốc gia Nga gọi đây là “hành vi khủng bố”. Nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra hình sự về các cáo buộc giết người, khủng bố và buôn bán vũ khí bất hợp pháp. Hãng tin RIA dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev lên án vụ giết hại vị tướng hạt nhân hàng đầu đất nước, đồng thời cảnh báo giới lãnh đạo Ukraine sẽ phải đối mặt với sự trả đũa sắp xảy ra. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma quốc gia (Hạ viện Nga) Andrei Kartapolov cam kết sẽ truy lùng và trừng phạt "những kẻ chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện" vụ ám sát ông Kirillov "bất kể là ai hay ở đâu".