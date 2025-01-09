Ukraine: Nghi phạm sát hại cựu chủ tịch quốc hội bị bắt

Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko cho biết trên Telegram rằng nghi phạm nổ súng đã bị bắt giữ tại khu vực Khmelnytskyi, miền Tây Ukraine, qua đêm.

"Nhiều chi tiết không thể chia sẻ vào lúc này" - Bộ trưởng Klymenko nói. "Tôi chỉ có thể cho hay vụ án đã được lên kế hoạch cẩn thận: hành trình di chuyển của nạn nhân, lộ trình và kế hoạch tẩu thoát đã được nghiên cứu kỹ lưỡng”.

Ông Zelensky mô tả đây là "một vụ giết người kinh hoàng" và là "vấn đề an ninh ở một đất nước đang có xung đột".