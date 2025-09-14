UEFA công bố thay đổi lớn về luật ở Champions League

Lý do cho sự điều chỉnh này là để đảm bảo danh sách đội hình không bị cắt giảm một cách bất công và các cầu thủ được bảo vệ khỏi áp lực khối lượng công việc tăng thêm".

UEFA cho biết trong một tuyên bố: "Ủy ban điều hành đã phê duyệt sửa đổi quy định về các giải đấu cấp CLB nam UEFA 2025/26 để cho phép thay thế tạm thời tối đa một cầu thủ ngoài sân bị chấn thương hoặc bệnh tật dài hạn trong giai đoạn giải đấu cho đến hết ngày thi đấu thứ 6.

Vòng đấu thứ 6 là vòng đấu cuối cùng của giai đoạn vòng bảng của giải đấu Conference League, trong khi Champions League và Europa League sẽ diễn ra Vòng đấu thứ 7 và 8 của giai đoạn vòng bảng trong năm mới.

Vẫn chưa rõ điều gì sẽ cấu thành "chấn thương hoặc bệnh tật dài hạn", nhưng Chelsea hiện có thể thay thế Liam Delap trong đội hình Champions League sau khi anh phải ngồi ngoài vì chấn thương gân kheo. Tân binh Facundo Buononotte có thể là người thay thế Delap sau khi anh thất vọng vì bị loại.

Những cầu thủ đáng chú ý khác không có tên trong đội hình tham dự Champions League mùa này là tiền đạo Federico Chiesa của Liverpool, tiền đạo Mathys Tel của Tottenham và Gabriel Jesus của Arsenal, người cũng đang phải điều trị chấn thương.

UEFA cũng thông báo rằng sân vận động Wanda Metropolitano của Atletico Madrid sẽ tổ chức trận chung kết Champions League 2027, sau lần tổ chức gần nhất vào năm 2019 khi Liverpool đánh bại Tottenham với tỷ số 2-0 trong một trận chung kết toàn Anh. Sân vận động quốc gia ở Warsaw, Ba Lan sẽ tổ chức trận chung kết Champions League nữ trong cùng năm.