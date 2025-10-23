UCAV Kizilelma radar khóa đồng thời 12 mục tiêu cự ly 130km, công nghệ GaN, thách thức F-35

Nổi bật nhất là khả năng theo dõi đa mục tiêu: radar có thể giám sát đồng thời lên đến 12 mục tiêu trong khoảng cách 18-130km, hỗ trợ hướng dẫn tên lửa ngoài tầm nhìn (BVR) cho cả không đối không và không đối đất.

Trong môi trường nhiễu điện tử phức tạp, MURAD-100A chứng tỏ khả năng chống nhiễu mạnh mẽ nhờ thiết kế sidelobe thấp và phần mềm định nghĩa linh hoạt, cho phép cập nhật nhiệm vụ mà không cần thay đổi phần cứng lớn.

ASELSAN mô tả đây là "khả năng thay đổi cuộc chơi", nâng tầm hiệu quả cho cả máy bay có người lái và không người lái.

So sánh với "đồng cấp", MURAD-100A được thiết kế tương thích với F-16 qua chương trình ÖZGÜR, và có tiềm năng cạnh tranh với hệ thống AN/APG-81 trên F-35 nhờ hiệu suất GaN cao hơn, chi phí thấp hơn và tính linh hoạt đa nền tảng.

Trước Kizilelma, radar này đã bay thử thành công trên Bayraktar Akıncı từ tháng 2/2025, chứng minh độ tin cậy.

Máy bay không người lái tấn công Kizilelma bay thử với radar AESA. Ảnh: Baykar/aviationweek.com

Chuyến bay thử lịch sử

Chuyến bay đầu tiên với radar MURAD-100A trên Kizilelma diễn ra vào ngày 21/10, đánh dấu sự tích hợp hoàn hảo giữa hai "gã khổng lồ" nội địa Thổ Nhĩ Kỳ - Baykar và ASELSAN.