UAV chữa cháy, robot phẫu thuật xuất hiện tại triển lãm công nghệ ở TPHCM

Triển lãm "Sản phẩm Công nghệ chiến lược quốc gia tại TPHCM" diễn ra tại Học viện Cán bộ TPHCM, sáng 13/10, quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Sự kiện chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, giới thiệu các thành tựu tiêu biểu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng thành phố thông minh, hiện đại.

Sản phẩm UAV chữa cháy có thể kết hợp với hệ thống UAV giám sát, cảnh báo sớm, tạo thành chuỗi phản ứng phòng cháy chữa cháy khép kín, hỗ trợ khoanh vùng dựa trên dữ liệu nhiệt và mô phỏng AI. Sản phẩm có thiết kế chuyên biệt để dập lửa và hỗ trợ cứu hộ tại hiện trường cháy, hệ thống truyền hình ảnh theo thời gian thực.

Tại triển lãm, đại diện Tập đoàn CT Group cho biết, phía doanh nghiệp giới thiệu mẫu thiết bị bay không người lái (UAV) VTOL 4,4m được ứng dụng trong tuần tra, phát hiện cháy rừng, phá rừng, hoặc tuần tra dọc bờ biển, biên giới, hải đảo...; hay mẫu Hexarotor Firefighting UAV có thể hỗ trợ cứu hộ hoàn toàn tự động bằng AI trước khi cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến.