UAV chữa cháy, robot phẫu thuật xuất hiện tại triển lãm công nghệ ở TPHCM

Triển lãm "Sản phẩm Công nghệ chiến lược quốc gia tại TPHCM" diễn ra tại Học viện Cán bộ TPHCM, sáng 13/10, quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Sự kiện chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, giới thiệu các thành tựu tiêu biểu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng thành phố thông minh, hiện đại.
Sản phẩm UAV chữa cháy có thể kết hợp với hệ thống UAV giám sát, cảnh báo sớm, tạo thành chuỗi phản ứng phòng cháy chữa cháy khép kín, hỗ trợ khoanh vùng dựa trên dữ liệu nhiệt và mô phỏng AI. Sản phẩm có thiết kế chuyên biệt để dập lửa và hỗ trợ cứu hộ tại hiện trường cháy, hệ thống truyền hình ảnh theo thời gian thực.
Tại triển lãm, đại diện Tập đoàn CT Group cho biết, phía doanh nghiệp giới thiệu mẫu thiết bị bay không người lái (UAV) VTOL 4,4m được ứng dụng trong tuần tra, phát hiện cháy rừng, phá rừng, hoặc tuần tra dọc bờ biển, biên giới, hải đảo...; hay mẫu Hexarotor Firefighting UAV có thể hỗ trợ cứu hộ hoàn toàn tự động bằng AI trước khi cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến.
Các đại biểu tìm hiểu robot lặn mini PROV-01 được sản xuất bởi Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. PROV-01 hoạt động ở độ sâu 60-100m, trang bị camera full HD, sonar đa tia, định vị DVL-A50 và các cảm biến hiện đại, tích hợp AI cho khả năng nhận dạng và định hướng thông minh. Thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, an toàn, hiệu quả, phục vụ khảo sát công trình biển, giàn khoan, cáp ngầm, quan trắc môi trường và nghiên cứu khoa học.
Đây là thiết bị khảo sát ngầm điều khiển từ xa “Made in Vietnam” được phát triển trong khuôn khổ hợp tác cùng Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST).
Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, AI và IoT, các doanh nghiệp như CMC, Viettel, QTSC, Mobifone giới thiệu hệ sinh thái AI, nền tảng chuyển đổi số, giải pháp an ninh mạng, robot hành chính, kiosk thông minh và camera Edge AI tiên tiến.
Kiosk thông minh cho phép tra cứu, khai báo và nộp hồ sơ trực tuyến nhanh chóng, giảm thiểu thời gian chờ đợi.
Nhiều sản phẩm robot có khả năng tương tác với khách tham quan, tăng tính trải nghiệm.
Trong lĩnh vực y tế thông minh và thiết bị y sinh, có sự xuất hiện của hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci Xi, robot Modus V Synaptive ứng dụng AI, cùng các giải pháp chăm sóc sức khỏe và vaccine tích hợp IoT.
Robot chữa cháy có khả năng dò nhiệt, len lỏi vào khu vực hẻm nhỏ để hỗ trợ cứu hỏa.
Nhóm ngân hàng số, Blockchain, giáo dục STEM được đại diện bởi HDBank và Công ty giáo dục KDI, mang đến các mô hình giáo dục và robot STEM hiện đại, truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ trẻ và cộng đồng doanh nghiệp.
Ngoài ra, các sản phẩm chip bán dẫn, robot, tự động hóa, năng lượng thông minh từ Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP), Nextwaves và VB Tech nổi bật trong triển lãm, cùng công nghệ xanh, vật liệu mới và nông nghiệp thông minh của ALTA Group, khu công nghiệp sinh thái Net Zero 2050, VSIP, Đại học Quốc tế Miền Đông - Becamex IDC và Unifarm.
Theo Sở KH&CN TPHCM, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố đã ghi nhận những kết quả ấn tượng, khẳng định vai trò kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu trong nước và khu vực. Hiện kinh tế số là động lực tăng trưởng chủ yếu, dự kiến đóng góp 25% vào GRDP trong năm 2025.
Hiện TPHCM xếp hạng 2 cả nước về cả chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh và Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp địa phương (PII). Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố cũng được công nhận ở vị trí thứ 5 Đông Nam Á và thứ 110 toàn cầu.
Đáng chú ý, thành phố vào Top 30 thế giới về công nghệ Blockchain, cho thấy khả năng đón đầu các xu hướng công nghệ tiên tiến.
Hướng đến giai đoạn 2025-2030, TPHCM đặt mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm từ 30-40% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp 60% vào tăng trưởng.
TPHCM sẽ triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, thu hút chuyên gia quốc tế, và đảm bảo an toàn, an ninh mạng, coi đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là vấn đề chủ quyền số, an ninh quốc gia.