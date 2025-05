UAV cáp quang Nga lộ 'tử huyệt', Ukraine tận dụng điểm mù công nghệ để phản đòn

Trước mối đe dọa từ UAV cáp quang Nga, Ukraine đã nhanh chóng chuyển từ thế bị động sang triển khai các phương pháp đối phó sáng tạo.

Những cách tiếp cận chính mà Ukraine đang áp dụng để khắc chế loại vũ khí này, đó là:

Theo dấu sợi cáp quang: Một trong những bước đột phá của Ukraine là tận dụng chính nhược điểm của sợi cáp quang để phản công. Sợi cáp, dù mỏng, có thể phản chiếu ánh sáng trong quang phổ hồng ngoại, đặc biệt dưới ánh nắng mặt trời. Lực lượng Ukraine đã sử dụng UAV trinh sát để phát hiện sợi cáp lấp lánh, từ đó lần theo dấu vết đến vị trí trung tâm điều khiển của Nga.

Một ví dụ điển hình là tại mặt trận Pokrovsk, tỉnh Donetsk, vào đầu năm 2025, tiểu đoàn “Bóng ma của Khortytsia” thuộc Lữ đoàn Kara-Dag số 15 đã phát hiện sợi cáp từ UAV FPV Nga, xác định trung tâm điều khiển trong một ngôi nhà bỏ hoang và triển khai UAV tự sát để tấn công, gây thiệt hại nặng cho lực lượng Nga.

Sử dụng công nghệ phát hiện hồng ngoại: Phó Giáo sư Vikram Mittal từ Học viện Lục quân West Point (Mỹ) cho rằng Ukraine có thể sử dụng hệ thống phát hiện UAV dựa trên tia laser hồng ngoại và camera hồng ngoại để phát hiện ánh sáng phản chiếu từ sợi cáp hoặc tín hiệu nhiệt từ động cơ UAV. Mặc dù các hệ thống này chưa được sản xuất hàng loạt, chúng đại diện cho một hướng đi tiềm năng để đối phó với UAV cáp quang.

Phát hiện âm thanh: UAV cáp quang tạo ra tiếng ồn lớn hơn so với UAV vô tuyến do cánh quạt phải hoạt động mạnh hơn để kéo cuộn cáp. Ukraine đang thử nghiệm các hệ thống sử dụng micro định hướng để nhận diện tiếng ồn đặc trưng của UAV cáp quang. Các micro này được xếp thành dãy, hướng về một khu vực cụ thể trên bầu trời để giảm tạp âm môi trường. Tuy nhiên, phương pháp này gặp khó khăn ở khoảng cách xa (trên 100m) do tiếng ồn giảm dần và khó phân biệt với âm thanh khác.

Tác động vật lý: Vì gây nhiễu điện tử không hiệu quả, Ukraine đang chuyển sang các phương pháp động năng, như sử dụng vũ khí laser hoặc súng chống UAV để phá hủy sợi cáp hoặc bản thân UAV. Tuy nhiên, sợi cáp quang rất nhỏ và khó bị cắt đứt bằng các phương pháp thông thường, đòi hỏi công nghệ chính xác cao mà hiện chỉ Mỹ và Nga sở hữu.