UAV bay mãi không mỏi: Vũ khí mới giúp NATO giám sát biển khơi 24/7

Ngành hàng không vũ trụ vừa chứng kiến một bước tiến lớn khi Thales (Pháp) hợp tác cùng Skydweller Aero (Mỹ) triển khai hệ thống máy bay không người lái (UAV) sử dụng hoàn toàn năng lượng mặt trời.

Nền tảng này mang tên MAPS (Medium-Altitude Pseudo-Satellite), được tích hợp radar AI tiên tiến, cho phép bay liên tục nhiều tuần đến hàng tháng mà không cần tiếp nhiên liệu.

Mục tiêu chính là giám sát hàng hải tầm xa, tuần tra chiến lược và nâng cao khả năng nhận thức các tình huống trên biển.

Mẫu UAV của Skydweller vừa bay gần 3 ngày liên tiếp nhờ 17.000 tấm pin mặt trời trên đôi cánh. Ảnh: Skydweller

Khác với các UAV năng lượng mặt trời trước đây vốn bị giới hạn về tải trọng, chiếc MAPS mới sở hữu sải cánh lớn hơn cả Boeing 747, có khả năng mang tối đa 400 kg - một con số vượt xa chuẩn mực hiện nay. Với độ cao hoạt động trung bình, máy bay có thể theo dõi liên tục các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), tuyến hàng hải quan trọng hay những khu vực tranh chấp.