UAV Artemis ALM-20 Mỹ-Ukraine tầm bay 1.600km, tích hợp AI, thay đổi cán cân xung đột Nga-Ukraine

Giữa lúc xung đột Nga-Ukraine leo thang, một "quái vật" mới đã lặng lẽ trỗi dậy từ phòng thí nghiệm bí mật – UAV Artemis ALM-20, ‘người anh em song sinh’ của Shahed nhưng thông minh gấp bội nhờ AI, tầm bay 1.600km, ‘ôm bom’ chính xác vào đối phương.

Được Mỹ và Ukraine bí mật hợp tác, nó không chỉ thử nghiệm thành công trên chiến trường mà còn hứa hẹn thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukriane.

Bầu trời sẽ thuộc về ai khi những "kẻ săn mồi" này cất cánh? Khám phá sức mạnh kinh hoàng đằng sau UAV Artemis ALM-20.