UAE xem xét hạ cấp quan hệ với Israel, nguy cơ lan rộng căng thẳng ở Trung Đông

UAE từng chỉ trích các chính sách của Israel ở Bờ Tây, bao gồm việc mở rộng các khu định cư và cuộc bao vây quân sự đối với Dải Gaza, đồng thời cho rằng một nhà nước Palestine độc ​​lập bên cạnh Israel là cần thiết cho sự ổn định khu vực.

Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich tháng này cho biết, các bản đồ đang được xây dựng để sáp nhập phần lớn Bờ Tây, đồng thời kêu gọi ông Netanyahu chấp nhận kế hoạch. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir cũng ủng hộ việc sáp nhập Bờ Tây.

Theo nguồn tin của Reuters, UAE không xem xét việc cắt đứt hoàn toàn quan hệ, nhưng đang cân nhắc triệu hồi đại sứ ở Israel. Dù vậy, một nguồn tin tại Israel cho biết, chính phủ nước này tin rằng họ có thể hàn gắn mối quan hệ căng thẳng với UAE.

Mối quan hệ kinh doanh từng phát triển mạnh mẽ giữa UAE và Israel đã nguội lạnh do chiến sự ở Dải Gaza, và ông Netanyahu vẫn chưa đến thăm quốc gia vùng Vịnh này kể từ sau khi thiết lập quan hệ.

Trong một dấu hiệu cho thấy căng thẳng gia tăng với Israel, tuần trước, UAE đã quyết định cấm các công ty quốc phòng Israel tham gia trưng bày tại Triển lãm Hàng không Dubai vào tháng 11. Hai nguồn tin khác, một quan chức Israel và một giám đốc điều hành ngành công nghiệp quốc phòng Israel, xác nhận quyết định này.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết đã được thông báo về quyết định của UAE, nhưng không nêu rõ chi tiết. Người phát ngôn Đại sứ quán Israel tại Abu Dhabi thông báo, các cuộc thảo luận về việc Israel tham gia triển lãm vẫn đang tiếp tục.