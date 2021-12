U60, tài tử Đào Đại Vũ bí mật cặp kè nữ đại gia hơn 10 năm

Đào Đại Vũ bị công chúng quay lưng vì ngoại tình và ruồng bỏ vợ.

Năm 2000, Đào Đại Vũ kết hôn với nữ diễn viên Huỳnh Tuệ Bảo. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao cùng hôn nhân viên mãn, nam diễn viên vướng tai tiếng lớn nhất trong đời. Anh nảy sinh tình cảm với bạn diễn Quách Thiện Ni và công khai tình cảm trước truyền thông. Tài tử cũng chủ động ly hôn vợ vì muốn chung sống với bạn gái mới. Cũng từ đây, hình tượng người chồng mẫu mực của anh bị sụp đổ. Dù nỗ lực đóng phim nhiều năm qua, vết nhơ quá khứ khiến anh không thể trở lại thời hoàng kim.

Đào Đại Vũ và bạn diễn Quách Khả Doanh trong 'Hồ sơ trinh sát'

Your browser does not support the video tag.

Thúy Ngọc