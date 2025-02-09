Hôm nay (2/9), các đội bóng tham dự bảng C của vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào tranh tài ở lượt trận đầu tiên diễn ra ngày mai (3/9).

U23 Yemen tập luyện tại Phú Thọ. (Ảnh: YFA).

Theo lịch thông thường, các đội bóng sẽ làm quen sân đấu và có buổi tập ở sân phụ ngay sát sân thi đấu chính trong thời điểm 1 ngày trước giải đấu.

Tuy nhiên hôm nay 2/9, chỉ có 3 đội Bangladesh, Việt Nam và Singapore tập luyện ở sân phụ trong khuôn viên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Đội Yemen sẽ tập luyện ở sân tập Bãi Bằng, cách sân thi đấu chính thức khoảng 20km. Đây là động thái cho thấy, U23 Yemen không muốn bị truyền thông để ý quá nhiều trước thềm những trận đấu quan trọng sắp tới.

Cũng chính vì tập ở địa điểm xa, khác biệt hoàn toàn 3 đội còn lại nên HLV trưởng của U23 Yemen sẽ là người tham dự buổi họp báo trước thềm giải đấu muộn nhất so với các HLV của U23 Singapore, U23 Bangladesh và U23 Việt Nam.

Trước thềm giải đấu, HLV Amin Al Suneini tự tin cho rằng U23 Yemen sẽ thể hiện những gì tốt nhất trên sân bóng sau quá trình chuẩn bị kỹ càng từ đầu tháng 7 với quyết tâm giành vé dự vòng chung kết.