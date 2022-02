U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: 3 "tân binh" đá chính

Sau kết quả buổi xét nghiệm sáng 22.2, 16/27 cầu thủ U23 Việt Nam đã có kết quả dương tính với COVID-19. Quân số của Việt Nam do đó chỉ còn 11 cầu thủ. Rất may 4 cầu thủ Đinh Quý, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn đã di chuyển bằng đường bộ sang Campuchia. Tất cả đều âm tính với COVID-19 và đủ điều kiện ra sân ngay trận đấu tối nay.

Các cầu thủ được triệu tập bổ sung đã có mặt ở Campuchia. Ảnh: VFF

Như vậy, trong trận đấu trước Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ có 15 cầu thủ, trong đó có 2 thủ môn. Con số này đáp ứng yêu cầu có tối thiểu 13 cầu thủ được đăng ký trong một trận đấu của ban tổ chức.

Với việc lực lượng có nhiều sự thay đổi, huấn luyện viên Đinh Thế Nam buộc phải điều chỉnh đội hình cũng như chiến thuật trong trận gặp U23 Thái Lan. Một kết quả hoà có thể là mục tiêu thiết thực nhất của U23 Việt Nam trong bối cảnh "khủng hoảng" nhân sự như hiện tại.

Kịch bản đi tiếp

Cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều rộng cửa đi tiếp vào vòng bán kết. Lý do là vì ở bảng A, U23 Campuchia chỉ kết thúc ở vị trí nhì bảng, với thành tích 3 điểm cùng hiệu số 0 (khi so sánh thành tích với đội nhì bảng C để giành vé vào bán kết).

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều có 3 điểm, hiệu số của U23 Việt nam là +7, còn của Thái Lan là +2. Vì vậy, ngay cả khi U23 Việt Nam thua 0-7 hay 1-8 trước U23 Thái Lan, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam vẫn có thành tích tốt hơn so với U23 Campuchia khi cạnh tranh chiếc vé dành cho đội nhì bảng. Chỉ khi thua cách biệt 8 bàn trở lên trước Thái Lan, U23 Việt Nam mới bị loại.