U23 Việt Nam thua trận mở màn trên đất UAE

Trận đấu là cơ hội để ban huấn luyện thử nghiệm, đánh giá lực lượng trong bối cảnh có tới 8 cầu thủ trụ cột đang tập trung cùng Đội tuyển Quốc gia thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027. Đây cũng là dịp để các cầu thủ trẻ, ít được ra sân thể hiện bản thân và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Ngay từ những phút đầu, U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 3, sau pha đá phạt góc, Quốc Cường tung cú vô lê nhanh buộc thủ môn U23 Qatar phải trổ tài cứu thua. Đến phút 10, Anh Quân tạt bóng chuẩn xác cho Viktor Lê dứt điểm, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam.

Trong phần lớn thời gian hiệp một, U23 Việt Nam kiểm soát thế trận tốt, trong khi U23 Qatar gặp khó trong việc triển khai bóng. Cơ hội đáng kể nhất của đội bạn đến ở phút 31, song thủ môn Văn Bình phản xạ xuất sắc, cứu thua cho đội nhà.

Bước sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt tung nhiều gương mặt mới như Văn Thuận, Long Vũ và tân binh Việt kiều Nguyễn Vadim nhằm thử nghiệm đội hình. Chỉ ít phút sau khi vào sân, Vadim ghi dấu ấn với đường chọc khe tinh tế cho Văn Thuận thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng hậu vệ U23 Qatar kịp thời lùi về cản phá.

U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động, song đến phút 75, đội phải nhận bàn thua sau pha đánh đầu từ tình huống phạt góc của đối phương. Dù nỗ lực tấn công ở những phút cuối, trong đó có cơ hội đáng tiếc của Văn Thuận ở phút bù giờ, U23 Việt Nam vẫn không thể ghi bàn gỡ hòa và chấp nhận thất bại 0-1.

Dù chưa đạt kết quả mong muốn, màn trình diễn của U23 Việt Nam vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực về sự gắn kết và tinh thần thi đấu.

Trận giao hữu thứ hai giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar sẽ diễn ra lúc 19h00 giờ địa phương (22h00 giờ Việt Nam) ngày 13/10 tới. Đây tiếp tục là dịp quan trọng để ban huấn luyện đánh giá, hoàn thiện đội hình và chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho các giải đấu sắp tới.