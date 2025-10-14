U23 Việt Nam thua đáng tiếc trên đất UAE trong trận cầu có 5 bàn thắng

Đêm 13/10 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển U23 Việt Nam có trận giao hữu thứ hai gặp đội tuyển U23 Qatar trong khuôn khổ đợt tập huấn tại UAE. Đúng như kế hoạch đề ra, Ban huấn luyện U23 Việt Nam đã trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ chưa hoặc ít được ra sân trong trận đấu trước.

Đội hình xuất phát gồm thủ môn Nguyễn Tân, các hậu vệ Quang Kiệt, Tuấn Phong, Nam Hải, hàng tiền vệ Minh Phúc, Thành Chung, Thái Sơn, Thành Đạt, hàng công gồm Long Vũ, Lê Phát và Văn Thuận.

Ngay phút thứ 10, U23 Qatar được hưởng quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi của hậu vệ U23 Việt Nam trong vòng cấm. Cầu thủ đội bạn tận dụng thành công, mở tỷ số 1-0. Mười phút sau, U23 Qatar tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 từ pha đánh đầu sau tình huống đá phạt góc.

U23 Việt Nam thua U23 Qatar trong cả 2 trận giao hữu.

Không chịu lép vế, U23 Việt Nam nhanh chóng tổ chức lại thế trận và có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 24. Từ pha căng ngang bên cánh phải, Văn Thuận di chuyển dứt điểm gọn gàng, đưa bóng vào lưới U23 Qatar, khép lại hiệp một với tỷ số 1-2.

Bước sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục tạo cơ hội vào sân cho các cầu thủ với hàng loạt sự thay đổi như Bảo Long, Văn Hà, Lý Đức, Văn Trường, Quốc Cường, Anh Quân, Quốc Việt, Lê Viktor. Trước đó ở cuối hiệp một, Nguyễn Vadim cũng được tung vào thay Lê Phát. Những sự điều chỉnh này đồng thời cũng giúp thế trận tấn công của U23 Việt Nam khởi sắc hơn.

Phút 68, Nguyễn Quốc Việt tung cú sút xa đẹp mắt, gỡ hòa 2-2 cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên, đến phút 78, U23 Qatar lại một lần nữa vượt lên dẫn 3-2 sau pha chớp cơ hội nhanh trong vòng cấm. Những phút cuối trận, Quốc Việt có cơ hội quân bình tỷ số ở phút 88 nhưng cú sút chệch cột trong gang tấc.

Trận đấu khép lại với tỷ số 3-2 nghiêng về U23 Qatar. Dù không giành được chiến thắng, nhưng U23 Việt Nam vẫn thể hiện được tinh thần thi đấu tích cực, kỷ luật và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu chiến thuật.

Hôm nay (14/10), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ trở về nước, khép lại chuyến tập huấn rất hiệu quả và hữu ích. Đặc biệt, việc toàn bộ đội hình được xoay tua giúp Ban huấn luyện có thêm đánh giá quan trọng về năng lực của từng cầu thủ trong quá trình chuẩn bị lực lượng hướng tới SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026.