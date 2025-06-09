U23 Việt Nam thắng vất vả U23 Singapore

Liên tục cập nhật:
Phút 90+7: Hết giờ
U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Singapore. Với chiến thắng bằng tỉ số tối thiểu này, đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn giữ ngôi đầu bảng. Và trận đấu cuối gặp U23 Yemen chỉ cần hoà là giành vé dự VCK U23 châu Á 2026
Phút 90+6: U23 Singapore mất người
Phút 90: Hiệp 2 có 6 phút bù giờ
Phút 90: U23 Việt Nam thay người
Văn Trường được ra nghỉ, vào thay là Đức Anh
Phút 85: U23 Việt Nam chơi chơi chủ động
Sau bàn thắng, U23 Việt Nam chơi khá chủ động và cố gắng làm giảm nhịp độ trận đấu
Phút 79: U23 Việt Nam mở tỉ số
Từ đường tạt bóng của Phi Hoàng, Văn Thuận trong thế không ai kèm đánh đầu mở tỉ số cho đội chủ nhà.
Cần nói rằng, trong tình huống này U23 Singapore vừa dâng cao mở ra cơ hội cho U23 Việt Nam
Phút 74: U23 Việt Nam thay người
Ngọc Mỹ vào thay cho Nhật Minh
Phút 69: Xà ngang từ chối bàn thắng
Từ đường bóng phối hợp nhanh, Hiểu Minh chuyền đẹp để Văn Trường băng xuống.
Đội trưởng U23 Việt Nam trả ngược lại cho Thanh Nhàn trong vòng 16m50 dứt điểm nhanh, tuy nhiên bóng lại tìm đến đúng xà ngang
Phút 64: Cơ hội
Vừa vào sân, Thanh Nhàn thử tài thủ môn Aizil Yazid với cú sút chéo góc nhưng vẫn chưa có bàn khai thông thế bế tắc.
Phút 62: U23 Việt Nam thay người
Công Phương chơi thiếu hiệu quả được HLV Kim Sang Sik rút ra nghỉ. Người vào thay là Thanh Nhàn
Phút 51: Đình Bắc dứt điểm
Từ pha phản công của U23 Việt Nam, Đình Bắc đi bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc nhưng vẫn chưa thể đánh bại thủ môn Aizil Yazid.
Phút 47: Văn Thuận có cơ hội
Cầu thủ vừa vào sân là Văn Thuận dứt điểm căng, nhưng không thắng được thủ thành U23 Singapore
20h04: Hiệp 2 bắt đầu
Ngay đầu hiệp 2, HLV Kim Sang Sik bất ngờ rút Văn Khang, Viktor Lê - những người chơi hiệu quả nhất trong 45 phút đầu bên phía U23 Việt Nam ra nghỉ.
Vào thay là Phi Hoàng và Văn Thuận
Phút 45+3: Hiệp 1 kết thúc
Hiệp đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. U23 Việt Nam chơi lấn lướt vượt trội, tuy nhiên các pha dàn xếp tấn công vẫn rất có vấn đề.
Phút 45+2: Viktor Lê sút căng
Vẫn là Viktor Lê với cú sút căng từ ngoài vòng cấm, lần này thủ môn U23 Singapore bay người cản phá xuất sắc.
Phút 45: Hiệp 1 có 3 phút bù giờ
Phút 42: Viktor Lê dứt điểm
Thêm một pha kết thúc nữa của Viktor Lê từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn U23 Singapore cản phá không tốt, suýt chút nữa thành pha đốt lưới nhà.
Phút 33: Viktor Lê đưa bóng dội cột dọc
Từ đường căng ngang vào của đồng đội, thủ môn U23 Singapore lỡ trớn, tạo điều kiện để Viktor Lê dứt điểm vào khung thành trống.
Tuy nhiên, pha dứt điểm ở góc hẹp lại đưa bóng dột dọc bật ra
Phút 28: Tiếp tục cơ hội
Đến lượt Văn Trường khéo léo loại bỏ hậu vệ Singapore với pha đi bóng ở đáy biên trái. Tiếc rằng cú dứt điểm ở góc hẹp của đội trưởng U23 Việt Nam bị hàng thủ đối phương ngăn chặn.
Phút 19: Văn Khang lại có cơ hội
Ở thế trống trải trước vạch 16m50, Văn Khang dứt điểm khiến thủ môn U23 Singapore vất vả cản phá
Phút 9: Văn Khang sút phạt chệch cột dọc
Từ quả đá phạt, Văn Khang sút căng nhưng bóng đi chệch khung thành
Phút 5: U23 Việt Nam đang gặp khó
Những phút đầu tiên U23 Việt Nam đang gặp khó trong việc triển khai bóng
19h:00: Trận đấu bắt đầu
18h25: U23 Yemen hẹn đấu U23 Việt Nam
Với chiến thắng bằng tỉ số tối thiểu 1-0 khá nhọc nhằn trước U23 Bangladesh, U23 Yemen hiện có 6 điểm và sẵn sàng cạnh tranh ngôi đầu bảng với U23 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng diễn ra ngày 9/9.
18h00: Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam
So với trận ra quân, U23 Việt Nam có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát, đáng chú ý khi Khuất Văn Khang, Viktor Lê, Thái Sơn, Công Phương có tên trong đội hình ra sân gặp U23 Singapore
Bảng xếp hạng trước lượt trận thứ 2:
Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Singapore
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Nhật Minh, Hiểu Minh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Văn Trường, Văn Khang, Anh Quân, Thanh Nhàn, Đình Bắc.
U23 Singapore: Aizil, Aqil Yazid, Kieran Teo, Raoul Suhami, Anrew, Hardy Yussri, Nur Asis, Jonan Tan, Nadim Rahim, Rashid, Danish.
Nhận định trước trận
U23 Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á, đặt mục tiêu đứng đầu bảng để giành vé dự vòng chung kết. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik thắng U23 Bangladesh 2-0 nhưng vẫn bộc lộ điểm yếu ở khâu phòng ngự và dứt điểm. Vì vậy, cuộc đối đầu Singapore sẽ là cơ hội để U23 Việt Nam hoàn thiện lối chơi và khẳng định sức mạnh.
Trong khi đó, U23 Singapore mở màn vòng loại U23 châu Á 2026 bằng thất bại 1-2 trước U23 Yemen, dù trước đó HLV trưởng rất tự tin tuyên bố sẽ thắng mọi đối thủ ở bảng C. Thực tế, đội bóng này vẫn lộ rõ sự non nớt, đặc biệt ở hàng thủ khi liên tiếp mắc lỗi dẫn đến hai quả phạt đền ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Singapore có bàn gỡ nhưng không đủ để xoay chuyển tình thế.
Thông tin lực lượng
Cả U23 Singapore vs U23 Việt Nam đều có lực lượng tốt nhất cho trận đấu quan trọng này.