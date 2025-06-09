Từ đường bóng phối hợp nhanh, Hiểu Minh chuyền đẹp để Văn Trường băng xuống. ﻿

Ngọc Mỹ vào thay cho Nhật Minh﻿

Cần nói rằng, trong tình huống này U23 Singapore vừa dâng cao mở ra cơ hội cho U23 Việt Nam﻿

Từ đường tạt bóng của Phi Hoàng, Văn Thuận trong thế không ai kèm ﻿đánh đầu mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thắng, U23 Việt Nam chơi khá chủ động và cố gắng làm giảm nhịp độ trận đấu﻿

Văn Trường được ra nghỉ, vào thay là Đức Anh﻿

U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Singapore. ﻿Với chiến thắng bằng tỉ số tối thiểu này, đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn giữ ngôi đầu bảng. Và trận đấu cuối gặp U23 Yemen chỉ cần hoà là giành vé dự VCK U23 châu Á 2026

Đội trưởng U23 Việt Nam trả ngược lại cho Thanh Nhàn trong vòng 16m50 dứt điểm nhanh, tuy nhiên bóng lại tìm đến đúng xà ngang﻿

Văn Trường đang thi đấu đầy nỗ lực. Ảnh: Xuân Tùng

Phút 64: Cơ hội

Vừa vào sân, Thanh Nhàn thử tài thủ môn Aizil Yazid với cú sút chéo góc nhưng vẫn chưa có bàn khai thông thế bế tắc.﻿

Phút 62: U23 Việt Nam thay người

Công Phương chơi thiếu hiệu quả được HLV Kim Sang Sik rút ra nghỉ. Người vào thay là Thanh Nhàn﻿

Phút 51: Đình Bắc dứt điểm

Từ pha phản công của U23 Việt Nam, Đình Bắc đi bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc nhưng vẫn chưa thể đánh bại thủ môn Aizil Yazid.﻿

Đình Bắc vẫn chơi xông xáo. Ảnh: Xuân Tùng

Phút 47: Văn Thuận có cơ hội

Cầu thủ vừa vào sân là Văn Thuận dứt điểm căng, nhưng không thắng được thủ thành U23 Singapore﻿

U23 Việt Nam vẫn đang gặp những khó khăn trước U23 Singapore. Ảnh: Xuân Tùng

20h04: Hiệp 2 bắt đầu

Ngay đầu hiệp 2, HLV Kim Sang Sik bất ngờ rút Văn Khang, Viktor Lê - những người chơi hiệu quả nhất trong 45 phút đầu bên phía U23 Việt Nam ra nghỉ. ﻿

Vào thay là Phi Hoàng và Văn Thuận﻿

Phút 45+3: Hiệp 1 kết thúc

Hiệp đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. U23 Việt Nam chơi lấn lướt vượt trội, tuy nhiên các pha dàn xếp tấn công vẫn rất có vấn đề.﻿