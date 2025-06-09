U23 Việt Nam thắng vất vả Singapore, HLV Kim Sang Sik than chân sút tồi

Được đánh giá cao hơn đối thủ và có lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam vất vả mới đánh bại U23 Singapore 1-0. Đánh giá về trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Chúng tôi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trước khi ghi bàn phút 79. Thủ môn đội bạn chơi xuất sắc nhưng các cầu thủ của tôi cũng cần cải thiện thêm kỹ năng dứt điểm nhằm tận dụng triệt để những tình huống kết liễu đối thủ".

Về trận quyết đấu với U23 Yemen ở cuối vòng bảng, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định: "Chúng tôi phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi xây dựng kế hoạch cụ thể để giành kết quả tốt nhất. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện, tôi hoàn toàn tin vào một chiến thắng để kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng và điểm số tối đa".