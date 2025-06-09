U23 Việt Nam thắng vất vả Singapore, HLV Kim Sang Sik than chân sút tồi

Được đánh giá cao hơn đối thủ và có lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam vất vả mới đánh bại U23 Singapore 1-0. Đánh giá về trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Chúng tôi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trước khi ghi bàn phút 79. Thủ môn đội bạn chơi xuất sắc nhưng các cầu thủ của tôi cũng cần cải thiện thêm kỹ năng dứt điểm nhằm tận dụng triệt để những tình huống kết liễu đối thủ".
Về trận quyết đấu với U23 Yemen ở cuối vòng bảng, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định: "Chúng tôi phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi xây dựng kế hoạch cụ thể để giành kết quả tốt nhất. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện, tôi hoàn toàn tin vào một chiến thắng để kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng và điểm số tối đa".
"U23 Yemen có thể hình rất tốt, đặc biệt là những cầu thủ ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên chúng tôi cũng có những cầu thủ chạy cánh nhanh nhẹn, tốc độ và khai thác tốt khoảng trống phía sang hàng phòng ngự của họ. U23 Việt Nam tìm kiếm những điểm yếu khác của U23 Yemen để có cánh tiếp cận phù hợp", HLV Kim Sang Sik nói thêm.
Trong khi đó, HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore đánh giá U23 Việt Nam là đội bóng chất lượng, không chỉ trong khu vực mà thuộc top đầu châu Á. Trước đối thủ mạnh, các cầu thủ trẻ của Singapore chơi rất nỗ lực.
"Học trò của tôi thi đấu rất cố gắng, chơi sòng phẳng với U23 Việt Nam và tạo ra một vài cơ hội, tình huống nguy hiểm.
Các cầu thủ căng mình trong cả trận đấu để đối phó với đội chủ nhà. Thế nhưng chỉ với một tình huống đánh mất sự tập trung, U23 Việt Nam trừng phạt chúng tôi. Ở một trận đấu quan trọng với một đối thủ đẳng cấp, sai lầm khiến bạn phải trả giá.
Tôi ấn tượng với Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam. Đó là một cầu thủ thông minh và sẽ thật tuyệt vời nếu tôi được dẫn dắt anh ấy", HLV Firdaus Kassim nói.