U23 Việt Nam so tài với U23 Qatar vào hôm nay 13/10

Tối nay (13/10), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu thứ hai gặp U23 Qatar trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại UAE, diễn ra lúc 22h00 (giờ Việt Nam). Đây là trận đấu quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, đồng thời là cơ hội để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá, hoàn thiện đội hình khi có tới 8 trụ cột đang làm nhiệm vụ ở Đội tuyển Quốc gia.

U23 Việt Nam thất bại trước U23 Qatar ở trận giao hữu đầu tiên.

Ở trận giao hữu đầu tiên, U23 Việt Nam thi đấu tự tin, nhập cuộc tốt và tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý. Ngay đầu hiệp một, Quốc Cường và Viktor Lê đều có cơ hội mở tỷ số nhưng chưa thể tận dụng thành công.

Sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh tung vào sân nhiều gương mặt mới như Văn Thuận, Long Vũ và tân binh Việt kiều Nguyễn Vadim nhằm thử nghiệm chiến thuật. Vadim để lại dấu ấn với đường chọc khe tinh tế cho Văn Thuận thoát xuống đối mặt thủ môn, song không thể ghi bàn.

Mặc dù thi đấu nỗ lực và kiểm soát tốt thế trận, nhưng U23 Việt Nam vẫn để thua 0-1 sau pha đánh đầu từ tình huống phạt góc của đối thủ. Tuy nhiên, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ cho thấy nhiều tín hiệu tích cực về tinh thần thi đấu, khả năng phối hợp và chiều sâu lực lượng.