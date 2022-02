U23 Việt Nam đấu giải Đông Nam Á: Thầy Park coi trọng hay... buông?

Cùng lúc đội U23 Việt Nam đang tham dự U23 Đông Nam Á cũng còn nhiều cái tên từ U23 “xịn” mà thuyền trưởng người Hàn Quốc gọi tập trung cả 2 năm qua đang góp mặt nên buộc phải theo dõi, kiểm tra năng lực nhằm phục vụ cho SEA Games 31.

Chính vì vậy dẫu không quá hy vọng tìm nhân tố mới nhưng HLV Park Hang Seo cũng vẫn theo dõi để có cái nhìn tổng quan hơn cho những mục tiêu trong tương lai. Và biết đâu ông thầy người Hàn Quốc lại nhặt được “ngọc thô” từ U23 Việt Nam đang tranh tài ở giải U23 Đông Nam Á.

M.A