U21 Việt Nam về nước, chưa rõ án phạt của Đặng Thị Hồng

Chuyến bay chở U21 Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 15h30. Thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh sau khi nhập cảnh, xuất hiện tại sảnh sân bay lúc 16h30, sau đó lên xe ô tô di chuyển vào trung tâm thành phố.

Theo ghi nhận, tại sân bay Nội Bài, không có người hâm mộ chào đón U21 Việt Nam. Đại diện của Cục TDTT là ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao Thành tích cao, và ông Lê Trí Trường - Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV), chúc mừng đoàn quân HLV Trọng Linh hoàn thành nhiệm vụ tại giải thế giới.