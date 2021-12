U21 Học viện Nutifood JMG thắng trận 6-0 tại vòng loại U21 quốc gia

U21 Học viện Nutifood có trận thắng thứ 2 liên tiếp tại vòng loại bảng C, Giải U21 Quốc gia 2021. Ảnh: Văn Hải

Ở hai trận đấu còn lại của bảng C diễn ra chiều 7.12, U21 Bình Dương có trận thắng kịch tính 3-2 trước U21 Quảng Nam. Bàn thắng quyết định được ghi do công của Lưu Tự Nhân ở phút 90+4. Trước đó, Trần Ngọc Hiệp của U21 Quảng Nam nhận thẻ đỏ ở phút 90+3. Ở trận đấu còn lại, đương kim vô địch U21 Viettel có chiến thắng quan trọng 2-0 trước U21 Sông Lam Nghệ An.