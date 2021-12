U21 Học viện Nutifood giành vé dự Vòng chung kết U21 Quốc gia

Với tinh chất "sống còn" như thế nên cả U21 Học viện Nutifood và U21 Sông Lam Nghệ An đều thi đấu chặt chẽ, quyết tâm. Các cầu thủ của hai đội đã quen mặt nhau khi thường xuyên gặp nhau tại các giải đấu trẻ, nên cơ hội mà hai đội tạo ra không nhiều.

U21 Học viện Nutifood vươn lên dẫn trước ở phút 11 do công của tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. Tuy nhiên, lợi thế của thầy trò Guillaume Graechen chỉ duy trì được 10 phút. Phút 21, Thái Bá Sang tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn gỡ hòa cho U21 Sông Lam Nghệ An. Trong thời gian còn lại, hai đội đều có những cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Chung cuộc, U21 Học viện Nutifood hòa U21 Sông Lam Nghệ An 1-1.

Ở trận đấu còn lại, U21 Viettel với lợi thế sân nhà và lực lượng trội hơn đã thắng U21 Bình Dương 4-2. Với kết quả này, U21 Viettel đứng nhất bảng C sau khi kết thúc vòng loại với 12 điểm. U21 Học viện Nutifood đứng thứ 2 với 10 điểm và nối gót Viettel giành vé đi tiếp. U21 Sông Lam Nghệ An cũng có 10 điểm, nhưng xếp sau U21 Học viện Nutifood do kém hơn về chỉ số phụ. Còn U21 Bình Dương đứng thứ 4 với 9 điểm.

Những suất tiếp theo dự vòng chung kết sẽ lộ diện sau khi các trận đấu cuối cùng của vòng loại tại bảng A, B kết thúc.