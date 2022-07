U19 Việt Nam có thể gặp đội nào ở bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022?

“Tôi quan tâm nhiều hơn đến việc nghỉ ngơi của các cầu thủ, nhất là với những người đã tham gia mọi trận đấu tại vòng bảng. Vì vậy đối với trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, để quyết định ngôi đầu bảng hay nhì bảng, chúng tôi không quá đề cao việc thắng trận. Tôi không muốn ép các cầu thủ cho đến khi họ được nghỉ ngơi đầy đủ”, ông Hassan Waras cho biết.

So với U19 Thái Lan và U19 Việt Nam, các đội ở bảng B có ít hơn 1 ngày nghỉ trước vòng bán kết. Vì thế, U19 Malaysia càng có thêm lý do để dưỡng sức cho các cầu thủ trụ cột. Với những lý do đó, khả năng U19 Malaysia đánh bại U19 Lào khó xảy ra. Nhiều khả năng thứ hạng của 2 đội sẽ được giữ nguyên sau lượt đấu cuối cùng.

Với tình thế hiện tại, U19 Việt Nam nhiều khả năng sẽ chạm trán U19 Malaysia ở bán kết. Theo lịch, thầy trò ông Đinh Thế Nam sẽ thi đấu bán kết lúc 15h30 ngày 13.7.