U19 Học viện Nutifood lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết giải U19 quốc gia

Sang hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra cởi mở. U19 Học viện Nutifood đã vượt lên đúng lúc nhờ phong độ xuất sắc của Nguyễn Thái Quốc Cường. Phút 56, tiền vệ này sút phạt đẹp mắt từ sát vòng 16m50, giúp đội nhà vươn lên dẫn 2-1. Trước đó, anh và Cao Hoàng Minh đã có pha phối hợp rất hay để đánh lừa thủ môn đối phương.

Đến phút 69, Quốc Cường đột phá từ cánh vào trung lộ trước khi tung cú sút, bóng chạm người 1 hậu vệ U19 Bình Dương đi vào lưới. Dẫn trước 3-1, U19 Học viện Nutifood vẫn gia tăng áp lực tấn công nhưng không ghi được bàn nào. Chung cuộc,U19 Học viện Nutifood thắng U19 Bình Dương 3-1.

Ở trận đấu cùng giờ,U19 Thanh Hóa thắng U19 Sài Gòn 4-2. Với kết quả này, U19 Thanh Hóa đứng nhất bảng với 9 điểm, U19 Học viện Nutifood đứng nhì bảng với 4 điểm. Hai đội giành quyền vào tứ kết. U19 Sài Gòn có 2 điểm nhưng vẫn đi tiếp với tư cách 1 trong 2 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Vòng tứ kết giải U19 quốc gia sẽ diễn ra vào các ngày 1 và 2.4. U19 Học viện Nutifood sẽ gặp đội chủ nhà U19 PVF Hưng Yên vào chiều 2.4. Đây là trận đấu tái hiện trận chung kết giải U19 quốc gia 2021. Ba cặp tứ kế còn lại sẽ diễn ra giữa U19 Hoàng Anh Gia Lai vs U19 Hà Nội, U19 Thanh Hóa vs U19 Sông Lam Nghệ An và U19 Viettel vs U19 Sài Gòn.