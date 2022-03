U17 Việt Nam tập bài sở trưởng của CLB Eintracht Frankfurt

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U16 Eintracht Frankfurt vào ngày 30/3. Đây là trận giao hữu thứ 2 của ĐT U17 Việt Nam trong dự án “Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại Đức".

Trong 4 tuần tại đây, các cầu thủ trẻ của Việt Nam sẽ có cơ hội thực sự để học hỏi và phát triển từ những huấn luyện viên giỏi nhất, tại các cơ sở đào tạo và huấn luyện đẳng cấp thế giới. Dự án được kỳ vọng là bước khởi đầu cho hành trình tỏa sáng của cầu thủ và góp phần đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới trong những năm tới.

Dự án “Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại Đức" do VFF, Bundesliga và Next Media phối hợp triển khai là cơ hội để các tài năng Việt Nam học hỏi và thể hiện bản thân.

Mọi diễn biến về ĐT U17 Việt Nam sẽ được truyền tải nhanh chóng và chính xác thông qua hệ thống mạng xã hội của Next Media. Trận đấu giao hữu giữa U17 Việt Nam và U16 Eintracht Frankfurt sẽ được phát sóng trực tiếp trên fanpage và kênh Youtube Next Sport, Next Bundesliga Vietnam vào lúc 14h ngày 31/3 theo giờ Việt Nam.

Nhật Lệ