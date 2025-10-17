U17 nữ Việt Nam tự hào khi giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026

Ngày 17/10, U17 nữ Việt Nam có chiến thắng 1-0 trước U17 nữ Hong Kong (Trung Quốc), qua đó khép lại vòng loại với thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận. Kết quả này giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko chính thức đoạt vé vào VCK U17 nữ châu Á 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 30/4 đến 17/5/2026.

Thầy trò HLV Okiyama Masahiko hài lòng sau khi U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Okiyama Masahiko cho biết: “Trước tiên, chúng tôi đã giành hai chiến thắng, qua đó hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết. Đội đã chơi tập trung, không để thủng lưới trong cả hai trận đấu. Tôi rất tự hào về tinh thần thi đấu và nỗ lực của toàn đội”.

Cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận đấu, Hải Yến (số 13), cũng không giấu được niềm vui: “Em rất vui vì đội đã vào vòng trong. Cả đội đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu và ai cũng cố gắng hết sức. Có lúc chúng em chưa hiểu ý nhau, nhưng đã trao đổi để phối hợp tốt hơn trong tấn công và có được bàn thắng”.

Tiết lộ về những chỉ đạo của HLV Okiyama Masahiko trong giờ nghỉ, Hải Yến chia sẻ: “Thầy nói nếu cố gắng thì sẽ làm được. Đội luôn thi đấu với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Nếu cả đội đoàn kết thì sẽ có kết quả tốt. Chúng ta có nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng hết. Em rất tự hào vì đã mang về chiến thắng cho đội”.

Hải Yến cũng nhấn mạnh, chuyến tập huấn tại Đức trước giải là hành trang quý báu giúp đội trưởng thành hơn: “Ngay từ đầu tập trung, toàn đội đã đặt quyết tâm đi tiếp. Chuyến đi Đức giúp chúng em học được rất nhiều kinh nghiệm khi thi đấu với các chị lớn. Sau giải, ai về CLB sẽ tiếp tục tự hoàn thiện bản thân, cố gắng khắc phục điểm yếu để làm tốt hơn trong lần tập trung tới”.