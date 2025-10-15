Tỷ phú tặng con trai tuổi teen xe Rolls-Royce trị giá hơn 37 tỷ gây sốt

Tặng quà sinh nhật cho con là chuyện thường thấy, nhưng tỷ phú Satish Sanpal, một doanh nhân người Ấn Độ sống tại Dubai đã khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi tặng con trai tuổi teen chiếc Rolls-Royce Cullinan Series II Black Badge trị giá 12,25 crore Rupee (khoảng hơn 36 tỷ đồng).

Trong đoạn video được ông Sanpal chia sẻ trên Instagram, ông cùng hai con trai bước vào một đại lý Rolls-Royce ở Dubai. Chiếc SUV siêu sang được phủ kín tấm màn nhung, và khi tấm phủ được kéo xuống, Lakshya Sanpal, cậu con trai tuổi thiếu niên chính thức trở thành chủ nhân trẻ tuổi nhất tại UAE sở hữu mẫu Cullinan Black Badge 2025.

Xem video: