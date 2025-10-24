Tỷ phú sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa Binance được Tổng thống Trump ân xá

Động thái này diễn ra sau nhiều tháng vận động hành lang của Zhao, người được cho là đã tích cực hỗ trợ công ty tiền số của gia đình Trump – World Liberty Financial.

Theo các nguồn tin của Wall Street Journal, Tổng thống Trump ký lệnh ân xá vào thứ Tư (23/10).

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận lệnh ân xá, nói Tổng thống “đã thực thi quyền hiến định để ân xá cho ông Zhao, người bị chính quyền Biden truy tố trong chiến dịch chống lại tiền mã hóa”. Bà khẳng định: “Cuộc chiến của chính quyền Biden với tiền mã hóa chính thức kết thúc”.