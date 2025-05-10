Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 145 người giàu nhất hành tinh

Theo Tập đoàn Vingroup (VIC), ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và CTCP Năng lượng VinEnergo vừa thông báo giao dịch cổ phiếu VIC.

Theo đó, dự kiến trong khoảng thời gian từ 9/10 đến ngày 7/11, ông Phạm Nhật Vượng sẽ chuyển nhượng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC, trị giá khoảng 10.600 tỷ đồng sang CTCP Năng lượng VinEnergo.

Sau giao dịch, ông Vượng sẽ hạ sở hữu từ 449,9 triệu đơn vị (tương đương 11,59% vốn) xuống còn 389,9 triệu đơn vị (10,04% vốn).

Sau giao dịch, VinEnergo sở hữu 165,7 triệu cổ phiếu VIC, tỷ lệ sở hữu 4,27%.