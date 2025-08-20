Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giàu thứ hai Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục bùng nổ trong phiên giao dịch ngày 20/8 với một kỷ lục mới của chỉ số VN-Index và thanh khoản ở mức rất cao.

Áp lực bán mạnh có lúc kéo chỉ số VN-Index giảm hơn 20 điểm. Tuy nhiên, sự bứt phá của nhóm cổ phiếu trụ cột đã giúp chỉ số này ghi điểm khi kết thúc phiên giao dịch, bất chấp thị trường bao trùm sắc đỏ với 317 mã giảm, chỉ có 93 mã tăng (trong đó 12 mã tăng trần).

Kết phiên, VN-Index tăng 10,16 điểm (+0,61%) lên 1.664,36 điểm - đỉnh cao lịch sử mới. Trong khi đó, HNX-Index và Upcom-Index giảm.

Dấu ấn trên thị trường là nhóm cổ phiếu “họ Vin” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và các cổ phiếu ngân hàng.