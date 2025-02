Tỷ phú Elon Musk lên tiếng trước tin đồn có con riêng với nữ nhà văn

St. Clair công khai thông tin có con với tỷ phú 53 tuổi. Ảnh: The New York Post.

Ngay lập tức, Ashley St. Clair đã chỉ trích phản ứng của Elon Musk. Cô khẳng định rằng hai người đã cố gắng liên lạc trong nhiều ngày nhưng Elon Musk vẫn chưa hồi đáp. Cô đặt câu hỏi: "Khi nào anh sẽ trả lời chúng tôi thay vì chỉ phản hồi những lời bôi nhọ từ một kẻ vừa đăng ảnh tôi mặc đồ lót lúc 15 tuổi?".

Trong bài phỏng vấn riêng với The New York Post ngày 15/2, Ashley St. Clair khẳng định Elon Musk là một người thực tế và hài hước, nhưng ông muốn giữ bí mật về đứa con chung vì sự an toàn của cả hai mẹ con.

Elon Musk hiện có 12 người con với ba người phụ nữ khác, bao gồm nhà văn Justine Wilson, ca sĩ Grimes và giám đốc điều hành Neuralink Shivon Zilis. Cậu con trai với Ashley St. Clair là đứa trẻ thứ 13 của ông. Sự kiện này một lần nữa làm dấy lên những tranh luận về đời sống cá nhân của vị tỷ phú.

Ashley St. Clair khẳng định cô quyết định công khai thông tin do bị các đơn vị truyền thông săn lùng. Cô mong muốn mọi người tôn trọng quyền riêng tư của con mình và tránh những bài viết mang tính xâm phạm. Cuối cùng, nữ nhà văn tuyên bố sẽ rời khỏi nền tảng mạng xã hội để tránh những áp lực không đáng có.