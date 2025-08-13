Tỷ phú dùng cách 'độc' chia thừa kế, con cháu tiêu nghìn năm không hết

Tháng 12/2018, sự ra đi của tỷ phú Hứa Thế Huân đã trở thành tâm điểm của truyền thông, đặc biệt sau khi một phần nội dung di chúc của ông được công bố.

Tỷ phú Hứa Thế Huân (giữa) cùng con trai Hứa Tấn Hanh (phải) và con dâu. Ảnh: HK01

Doanh nhân họ Hứa có ba người con với vợ là bà Giản Hạnh Xuân. Con trai cả qua đời năm 2014, con gái thứ hai đã lập gia đình và không tham gia điều hành công việc kinh doanh. Vì vậy, người được dư luận chú ý nhiều nhất là con trai út – Hứa Tấn Hanh, chồng của nữ diễn viên kiêm hoa hậu nổi tiếng Hong Kong Lý Gia Hân.

Vợ chồng Hứa Tấn Hanh - Lý Gia Hân thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi di chúc của ông Hứa Thế Huân được công bố. Ảnh: Sohu

Theo Oriental Daily, thay vì chuyển giao toàn bộ khối tài sản ước tính 42 tỷ HKD (tương đương 140 nghìn tỷ đồng) cho con cháu thừa kế, ông Hứa Thế Huân lại đưa ra một quyết định gây bất ngờ.