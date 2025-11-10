Tỷ phú có tài sản gần 9.000 tỷ đồng là ứng viên giáo sư năm 2025

Ông Năng sinh năm 1964 tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (cũ). Ông tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội ngành Động cơ đốt trong vào tháng 5/1986 và bảo vệ tiến sĩ kỹ thuật cơ khí động lực tại ngôi trường này năm 1992. Năm 2022, ông được công nhận phó giáo sư.

Hiện ông là giảng viên kiêm Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Phenikaa, trước đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa. Trong hồ sơ ứng viên, ông cho biết đã có 18 năm 3 tháng tham gia đào tạo đại học và sau đại học.

Về thành tích khoa học, ông Hồ Xuân Năng đã hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, đang hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh khác, đồng thời hướng dẫn nhiều học viên cao học. Ông từng chủ trì 1 đề tài cấp quốc gia, 1 đề tài cấp bộ, 2 đề tài nhánh cấp nhà nước, 3 đề tài cấp cơ sở và 1 đề tài trọng điểm cấp cơ sở. Hiện ông tiếp tục chủ trì 1 đề tài cấp quốc gia.