Tỷ phú châu Phi với hành trình phi thường trở thành người giàu nhất lục địa đen

Sau khi tốt nghiệp ở Ai Cập và trở về Nigeria năm 1977, Aliko Dangote quyết định khởi nghiệp với khoản vay khoảng 3.000 USD (hơn 78,8 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) từ người chú.

Doanh nhân sinh năm 1957 thời trẻ. Ảnh: X/Nigeria Stories

Với số vốn ít ỏi đó, ông bắt đầu buôn bán gạo, đường và xi măng, tự mình đảm nhận mọi khâu từ vận chuyển, thương lượng với nhà cung cấp cho đến việc quản lý dòng tiền trong bối cảnh hệ thống ngân hàng Nigeria còn có nhiều hạn chế.

Những năm 1980, kinh tế Nigeria phụ thuộc nặng nề vào dầu mỏ. Khi giá dầu lao dốc, đồng nội tệ mất giá khiến chi phí nhập khẩu tăng cao. Dangote phải xoay xở bằng cách tối ưu chuỗi cung ứng, đàm phán giãn nợ và tìm cách giảm giá mua hàng.