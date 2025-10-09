Tỷ phú bất động sản bị nói keo kiệt khi chia thừa kế cho con, hiểu lý do ai cũng thấy ‘cao tay'

Nhưng đằng sau cách chia tài sản tưởng như "keo kiệt" ấy là triết lý quản trị sắc lạnh của một trong những gia tộc giàu có bậc nhất Hồng Kông (Trung Quốc).

Từ bỏ tàu thuyền, đặt cược vào đất đai

Câu chuyện bắt đầu từ ông nội Hứa Ái Chu - một phu bến tàu nghèo ở tỉnh ven biển Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc) đầu thế kỷ 20. Nhận ra vận tải biển là ngành mang lại lợi nhuận khổng lồ, từ vài chiếc thuyền nhỏ, ông dần xây dựng đội tàu lớn, mở tuyến vận chuyển sang Đông Nam Á rồi vươn tới cả châu Âu - Mỹ.

Chỉ sau vài thập kỷ, Hứa Ái Chu trở thành “thuyền vương” của Trung Hoa, đặt nền móng cho khối tài sản gia tộc. Nhưng con đường sự nghiệp của con trai ông, Hứa Thế Huân, lại rẽ sang hướng khác.

Sinh ra trong gia đình giàu có, Hứa Thế Huân thừa hưởng không chỉ tiền bạc mà cả tầm nhìn chiến lược. Ông sớm nhận ra ngành vận tải biển tiềm ẩn quá nhiều rủi ro: biến động quốc tế, chi phí nhiên liệu, cạnh tranh toàn cầu.